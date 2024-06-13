Экс-игрок «Оренбурга» Гойкович рассказал, что в клубе никогда не было задержек с выплатой зарплаты

Бывший защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович рассказал, что в клубе ни разу не было задержек с выплатой зарплаты.

— У клуба не осталось долгов перед вами?

— Нет, все выплатили. За три года, что я провел в команде, ни разу зарплату не задержали даже на день. Больше того, если 10-е число попадало на воскресенье, нам перечисляли деньги 8-го, в пятницу. В финансовом плане в «Оренбурге» все топ, — цитирует Гойковича «РБ Спорт».

Футболист играл за «Оренбург» с 2020 года. Всего он провел за клуб 99 матчей.