Экс-игрок «Реал Сосьедад» Эрнандес считает, что Бабич может стать одним из лучших защитников в РПЛ

Бывший футболист «Реал Сосьедад» Икер Эрнандес поделился мнением о новичке «Спартака» Срджане Бабиче.

«Когда я играл с ним, Срджан был очень и очень молод, но он уже выделялся своей игрой головой и физической силой. Кроме того, он очень любил подключаться в атаках на стандартах. Я не помню, забивал ли он в официальных играх, но создавал давление», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Эрнандеса.

Также он ответил на вопрос, получится ли у Бабича заиграть в чемпионате России.

«Знаете, я не очень слежу за чемпионатом России. Но думаю, что если Бабич был одним из лучших защитников в ла лиге, то он сможет стать одним из лучших и в чемпионате России», — добавил Эрнандес.

21 августа «Спартак» объявил о переходе Бабича. Ранее футболист играл за «Альмерию». 25 августа стало известно, что московский клуб включил защитника в заявку команды для участия в матчах чемпионата России.