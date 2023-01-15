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Сегодня, 17:03

Экс-игрок «Ростова» Дьяков прокомментировал подписание контракта Дзюбы с «Торпедо»

Виктория Кравченко
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Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков, выступающий сейчас за «Броуков» из Медиалиги, отреагировал на возможное подписание контракта Артема Дзюбы с «Торпедо».

— Вы считаете, что Дзюба сможет помочь «Торпедо»?

— На этом этапе — да. Будут выигрывать, он, наверное, будет забивать. Все-таки это классный футболист. Но сможет ли «Торпедо» спастись? Уже слишком большой отрыв от зоны спасения.

— Что должен сделать Дзюба, чтобы его приход в «Торпедо» оправдал себя?

— Он пошел на рискованный шаг, если переход в «Торпедо» случится. Все-таки ему 34 года. Нападающему еще можно играть и играть. Переходя в такую команду, которая практически обречена на вылет, он просто хочет показать, на что сейчас готов, каковы его игровые навыки. Будет играть, естественно, пытаться помочь «Торпедо», но для него будет очень важно забить как можно больше голов, чтобы показать, что он еще находится на прежнем уровне, — цитирует Дьякова «РБ Спорт».

Ранее президент «Торпедо» Илья Геркус заявил «СЭ», что клуб не подписывал контракт с Дзюбой. И.о. председателя совета директоров «Торпедо» Анатолий Ходоровский опроверг информацию о приезде Дзюбы на сборы команды.

В данный момент 34-летний Дзюба является свободным агентом. Его последним клубом был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил 1 гол в 5 матчах. Футболист расторг контракт с командой в начале ноября 2022 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vitalij-d-yakov-v-mediafutbol-dzyuba-vsegda-uspeet-ottuda-maloveroyatno-vernut-sya-v-prem-er-ligu/

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Манчестер Сити 1
Матч завершен

П2

35%

1.93

24%

1.93

обе забьют - да

22%

1.65
Артем Дзюба
ФК Торпедо (Москва)
2
0
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