Экс-игрок «Ростова» Гацкан рассказал о появлении персонального фан-клуба из Италии

Бывший футболист «Ростова» Александр Гацкан рассказал о появлении у него болельщиков-итальянцев.

— Когда вы только начинали в «Ростове», у вас появился персональный итальянский фан-клуб. Гацкан, Италия, фанаты — как это соединилось воедино?

— Я сначала думал, что прикол. Мы играли товарищеский матч против поляков. На этой игре был Алессандро — будущий основатель моей фан-базы. Тогда его отправили в Польшу по работе, и он решил сходить на футбол. Выяснилось, что Алессандро в детстве сам играл опорника и всю жизнь фанател по Гаттузо. Во мне он увидел себя и Дженнаро. Нашел контакты пресс-службы «Ростова» и связался со мной. Чуть позже эти итальянцы приехали ко мне в Ростов, — приводит слова Гацкана Sport24.

Гацкан выступал за «Ростов» с 2008-го по 2019-й год.