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Чижек: «Личке нравится РПЛ, он с радостью продолжит работать в России»

Мария Гусева
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Экс-полузащитник «Рубина» и «Москвы» Томаш Чижек рассказал, как возглавляющий «Оренбург» Марцел Личка проводил лекцию для тренеров в Чехии.

«Недавно Марцел Личка приезжал в Чехию и давал лекцию для меня и других чешских тренеров, которые сдают на лицензию UEFA Pro, — цитирует Metaratings.ru Чижека. — Лекция длилась полтора часа и за это время он рассказал, как в России выстраивается тренировочный цикл, разобрали одну из тренировок «Оренбурга». Личка признался, что пытается выстроить с игроками дружеские отношения, потому что и сам не так давно завершил игровую карьеру. Он старается играть в смелый футбол, хоть это иногда и вредит результатам. Уверен, Личке нравится РПЛ, и он с радостью продолжит работать в России».

Личка возглавляет «Оренбург» с августа 2020 года. Под руководством 45-летнего специалиста команда вышла в РПЛ.

«Оренбург» занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 25 очков в 17 матчах.

Источник: Metaratings.ru

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Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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РБ Лейпциг 0
Бавария 0
1-й тайм

П2

28%

1.86

ТБ 3

27%

1.63

15%

2.00
⚽ Футбол. Италия. Суперкубок
Милан 0
Интер 3
Матч завершен

обе забьют - да

30%

1.71

ТБ 2.5

26%

1.87

Ф2(0)

21%

1.85
⚽ Футбол. Кубок Италии
Ювентус 2
Монца 1
Матч завершен

П1

32%

1.56

обе забьют - да

24%

2.03

ТМ 2.5

17%

1.90
Томаш Чижек
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
Марцел Личка
0
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