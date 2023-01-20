Чижек: «Личке нравится РПЛ, он с радостью продолжит работать в России»

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Экс-полузащитник «Рубина» и «Москвы» Томаш Чижек рассказал, как возглавляющий «Оренбург» Марцел Личка проводил лекцию для тренеров в Чехии.
«Недавно Марцел Личка приезжал в Чехию и давал лекцию для меня и других чешских тренеров, которые сдают на лицензию UEFA Pro, — цитирует Metaratings.ru Чижека. — Лекция длилась полтора часа и за это время он рассказал, как в России выстраивается тренировочный цикл, разобрали одну из тренировок «Оренбурга». Личка признался, что пытается выстроить с игроками дружеские отношения, потому что и сам не так давно завершил игровую карьеру. Он старается играть в смелый футбол, хоть это иногда и вредит результатам. Уверен, Личке нравится РПЛ, и он с радостью продолжит работать в России».
Личка возглавляет «Оренбург» с августа 2020 года. Под руководством 45-летнего специалиста команда вышла в РПЛ.
«Оренбург» занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 25 очков в 17 матчах.
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