Федоров: «Уверен, что «Сочи» при Бердыеве будет подниматься только выше по турнирной таблице»

Бывший игрок «Рубина» Андрей Федоров прокомментировал официальное назначение Курбана Бердыева на пост главного тренера «Сочи».

«Уверен, что «Сочи» при Бердыеве будет подниматься только выше по турнирной таблице — тренер-то опытный, — цитирует Metaratings.ru — Сейчас уже это странно прозвучит, но по итогам сезона «Сочи» вполне может оказаться в зоне еврокубков. Связано ли назначение с возможным переходом РФС в Азиатскую конфедерацию? Не думаю. И мне кажется, что мы не уйдем в Азию».

Последним местом работы 70-летнего специалиста был иранский клуб «Трактор». Бердыев дважды становился чемпионом России с «Рубином», а также привел «Ростов» к серебряным медалям, но он не работал в РПЛ с 2019 года.

«Сочи» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России-2022/23 с 25 очками в 17 матчах.