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Сегодня, 13:41

Федоров: «Уверен, что «Сочи» при Бердыеве будет подниматься только выше по турнирной таблице»

Мария Гусева
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Бывший игрок «Рубина» Андрей Федоров прокомментировал официальное назначение Курбана Бердыева на пост главного тренера «Сочи».

«Уверен, что «Сочи» при Бердыеве будет подниматься только выше по турнирной таблице — тренер-то опытный, — цитирует Metaratings.ru — Сейчас уже это странно прозвучит, но по итогам сезона «Сочи» вполне может оказаться в зоне еврокубков. Связано ли назначение с возможным переходом РФС в Азиатскую конфедерацию? Не думаю. И мне кажется, что мы не уйдем в Азию».

Последним местом работы 70-летнего специалиста был иранский клуб «Трактор». Бердыев дважды становился чемпионом России с «Рубином», а также привел «Ростов» к серебряным медалям, но он не работал в РПЛ с 2019 года.

«Сочи» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России-2022/23 с 25 очками в 17 матчах.

Источник: Metaratings.ru
Футбол
РПЛ
ФК Сочи
Андрей Федоров
Курбан Бердыев
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