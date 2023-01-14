Булыкин о переходе Боржеса в «Краснодар»: «Сейчас покупать иностранцев не совсем правильно»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал трансфер полузащитника Кади Боржеса в «Краснодар».

«Можно сказать только то, что у Галицкого плохо работает академия, если он покупает иностранцев, — цитирует Vprognoze.ru Булыкина. — Хотя у него была прекрасная затея — сделать команду из своих воспитанников. Видимо, что-то пошло не так, кто-то его подвел. В нынешнее время покупать иностранцев, не участвуя в еврокубках — не совсем правильно. Однако решать руководству и владельцу клуба».

Контракт 26-летнего бразильца с «Краснодаром» рассчитан до лета 2026 года. Полузащитник будет выступать за «быков» под 20-м номером.

В текущем сезоне Боржес сыграл за «Карабах» 31 матч во всех турнирах, забил восемь голов и отдал 11 голевых передач. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt составляет 1,2 миллиона евро.