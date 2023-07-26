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Мостовой: «Кокорин наделен большим талантом, чем Дзюба, но у Артема сильнее характер»

Руслан Минаев
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Экс-игрок «Сельты» Александр Мостовой поделился мнением о российских нападающих Александре Кокорине и Артеме Дзюбе.

«Дзюба ни разу не проваливал сезон, если посмотреть на его карьеру. Он всегда держал определенный уровень, а в ключевые моменты показывал свой максимум. Да, непростой характер Артема где-то ему помешал, возможно. Но где-то именно за счет этого характера Дзюба постоянно доказывал всем свою состоятельность.

Тот же Кокорин, например, наделен большим талантом, чем Дзюба, но у Артема сильнее характер, а Саша поплыл в молодости и не реализовал свой потенциал", — цитирует Мостового «РБ Спорт».

Ранее экс-хавбек сборной России раскритиковал иностранных тренеров российских клубов.

Источник: РБ Спорт
Александр Кокорин
Александр Мостовой
Артем Дзюба
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