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Мостовой о «Зените»: «Реал» и «Манчестер Сити» тоже всех скупают — тенденция сейчас такая»

Мостовой сравнил «Зенит» с «Реалом» и «Манчестер Сити»
Руслан Минаев
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Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой сравнил «Зенит» с «Реалом» и «Манчестер Сити». По словам экс-игрока сборной России, клубы схожи в том, что много тратят на покупку игроков.

«То, что Дима Аленичев сказал, мы об этом говорим уже много лет. У меня в голове история «Краснодара», когда все кричали про воспитанников, а потом смотришь заявку в Лиге Европы — девять иностранцев.

Труднее что-то построить, когда у тебя нет денег. Хвастаться, когда у тебя есть миллиарды… Попробуй лучше сделать, когда у тебя ничего — это гораздо сложнее. То, что сказал Димка, для меня не новость. И я, и, наверное, он думаем так давно.

Возьмите «Манчестер Сити», «Реал» — они же тоже просто всех скупают. «Реал» выигрывает Лигу чемпионов каждые два года, но там нет вообще воспитанников. Уже давно ушло правило, когда в команде играли в основном воспитанники. Сейчас такая тенденция. Смотришь на состав топ-клуб: 30 человек, два воспитанника

Единственное исключение для всех сейчас — это «Атлетик» из Бильбао. Там играют только те, кто родились там. У них такой закон», — цитирует Мостового «Чемпионат».

После первой половины сезона РПЛ «Зенит» лидирует с 42 очками. «Спартак» — второй с 36 очками, третьем место занимает «Ростов».

 

Источник: Championat.com
Александр Мостовой
ФК Атлетик (Бильбао)
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Манчестер Сити
ФК Реал
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