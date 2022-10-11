Экс-игрок «Спартака», «Краснодара» и «Локомотива» Ари заявил, что считает Россию лучшей страной в мире и рассказал об отношении к Москве.

— Москва — лучший город мира?

— Абсолютно! Россия — лучшая страна мира, как и столица — лучшая. В этой стране ведется работа 24/7, очень красиво, не вижу никаких минусов. Очень большой город, много красивейших девушек, много ночных клубов — вообще другая жизнь! А в Краснодаре все спокойно.

Отметим, у Ари есть бразильское и российское гражданство. Он сыграл два матча за сборную России. Сейчас он выступает за «Атлетико Сеаренсе».