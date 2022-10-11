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Экс-игрок «Спартака», «Краснодара» и «Локомотива» Ари заявил, что считает Россию лучшей страной в мире и рассказал об отношении к Москве.
— Москва — лучший город мира?
— Абсолютно! Россия — лучшая страна мира, как и столица — лучшая. В этой стране ведется работа 24/7, очень красиво, не вижу никаких минусов. Очень большой город, много красивейших девушек, много ночных клубов — вообще другая жизнь! А в Краснодаре все спокойно.
Отметим, у Ари есть бразильское и российское гражданство. Он сыграл два матча за сборную России. Сейчас он выступает за «Атлетико Сеаренсе».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования