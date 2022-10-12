Сегодня, 19:20
Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов отреагировал на информацию о том, что полузащитник красно-белых Наиль Умяров может пропустить матч 13-го тура РПЛ против ЦСКА.
«Любая потеря — потеря. Но, если сравнивать с Мозесом, это не ключевая потеря, но в первую очередь надо пожелать здоровья Наилю. Всегда, когда у тебя в обойме есть люди, которые могут повысить внутреннюю конкуренцию в команде, травма таких игроков выбивает из привычного игрового и тренировочного процесса», — цитирует Vprognoze.ru Баженова.
22-летний игрок может пропустить матч с ЦСКА из-за повреждения плюсневой кости, полученного в предыдущей игре против «Крыльев Советов». В этом сезоне Умяров провел 15 матчей и не отметился результативными действиями.
Матч ЦСКА — «Спартак» состоится 16 октября, начало — в 20.00 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования