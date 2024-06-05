Экс-игрок «Спартака» Булатов оценил перспективы российских игроков в Европе

Бывший полузащитник «Спартака» Виктор Булатов рассказал о перспективах футболистов РПЛ продолжить карьеру в европейских чемпионатах.

— Кто еще из РПЛ может уехать в топовые чемпионаты и не затеряться там? Писали, что Сперцян и Глушенков могут оказаться в топ-5 лигах, а Хлусевичем интересовалась «Болонья».

— Все из названных игроков могут проявить себя в средних командах по типу «Болоньи». В командах уровня первой шестёрки в топ-лигах им будет тяжело закрепиться в основе. На примере Захаряна мы видим, что в сильной команде закрепиться трудно. Чтобы играть в Европе, нужно антропометрические качества другого уровня, также надо повысить скоростно-силовые качества. У Хлусевича есть качества, чтобы заиграть в той же «Болонье». К сожалению, у нас сейчас нет футболистов уровня Карпина, Мостового и Онопко. Нет тех, кто может уехать играть в топ-клуб и не затеряться там, — сказал Булатов Metaratings.ru.

Ранее агент форварда «Динамо» Константина Тюкавина Алексей Сафонов рассказал о том, что у него есть предложения по футболисту от 15 клубов.