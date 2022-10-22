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Сегодня, 15:27

Бояринцев: «У «Химок» много футболистов со спартаковским прошлым — они будут мотивированы»

Бояринцев поделился мнением о предстоящем матче «Спартака» против «Химок»
Руслан Минаев

Экс-игрок «Спартака» Денис Бояринцев поделился мнением о предстоящем матче красно-белых против «Химок» в 14-м туре РПЛ.

«Конечно, «Спартак» в завтрашнем матче фаворит, но в «Химках» достаточно много футболистов со спартаковским прошлым. Они будут очень мотивированы, захотят что-то доказать. Не думаю, что игра получится легкой для «Спартака». Очки терять нельзя. То, что не будет Абаскаля — ничего страшного. Он будет и в раздевалке, и на трибуне. Навряд ли его отсутствие повлияет на ход матча», — цитирует Бояринцева «РБ Спорт».

Матч «Спартак» — «Химки» пройдет 23 октября на «Открытие Банк Арене» и начнется в 16.30 (мск).

«Спартак» с 26 очками занимает второе место в турнирной таблице, «Химки» идут 15-ми (9 очков).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/denis-boyarintsev-igra-s-himkami-budet-nelegkoj-dlya-spartaka/

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив
Динамо

П2

27%

2.65

обе забьют - да

25%

1.66

Х2

20%

1.50
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси
Манчестер Юнайтед

П1

23%

2.17

ТБ 2.5

20%

1.92

Х2

12%

1.74
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Химки

обе забьют - нет

34%

1.87

Ф1(-1.5)

22%

1.66

ИТБ1 (2.5)

17%

1.90
Денис Бояринцев
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Химки
1
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