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Сегодня, 19:28

Бояринцев рассказал, в каком случае «Спартак» будет конкурировать с «Зенитом»

Руслан Минаев
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Экс-футболист «Спартака» Денис Бояринцев поделился мнением о том, смогут ли красно-белые стать чемпионами России в этом сезоне.

«В осенней части сезона «Спартак» доказал, что он конкурентоспособен. Отрыв от «Зенита» небольшой. У красно-белых есть возможность стать чемпионами. Петербуржцы могут ошибиться и потерять очки во второй части сезона. Чтобы конкурировать с «Зенитом», нужна равноценная скамейка. Если у «Спартака» будет хорошая обойма, будет взаимозаменяемость. Большой плюс, что подтягиваются молодые игроки. Красно-белые однозначно навяжут борьбу «Зениту» за золото», — цитирует Боряницева «РБ Спорт».

После первой половины сезона «Спартак» занимает второе место в РПЛ с 36 очками. «Зенит» лидирует с 42 очками после 17 туров.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/denis-boyarintsev-spartak-mozhet-stat-chempionom-v-e-tom-sezone-otry-v-ot-zenita-nebol-shoj/
Денис Бояринцев
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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