Экс-игрок «Спартака» Давыдов считает, что клубу нужен Карпин или Черчесов

Бывший нападающий «Спартака» Денис Давыдов поделился мнением о будущем тренере красно-белых.

«Кроме Карпина и Черчесова в «Спартаке» никого не вижу. Ивич? Он не нужен команде. Только Карпин или Черчесов. Надо копнуть глубже, рыба гниет с головы. Поменять что-то в руководстве. Асхабадзе и Карпин — это те люди, которые помогут «Спартаку выправить ситуацию», — цитирует Давыдова «РБ Спорт».

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что председатель совета директоров «Спартака» Александр Матыцын 11 марта встретится с Черчесовым, который является одним из основных кандидатов на пост главного тренера красно-белых.

Карпов также сообщил, что нынешний главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич может сменить Абаскаля.