Титов: «Спартак» может победить «Зенит», несмотря на все превосходство»

Экс-игрок «Спартака» Егор Титов высказался о матче красно-белых против «Зенита» в 26-м туре РПЛ, где сине-бело-голубые могут досрочно оформить чемпионство.

«Спартак» может победить «Зенит», несмотря на все превосходство. Не скажу, что в составе красно-белых играет много классных футболистов, но, однозначно, есть люди, способные сделать гол из ничего. Один из таких — это Квинси Промес. И, конечно же, «Спартак» силен на стандартных положениях. Здесь сделаем акцент на Александре Соболеве и Шамаре Николсоне», — приводит слова Титова RT.

Матч «Зенит» — «Спартак» пройдет в Санкт-Петербурге в воскресенье, 7 мая. Начало встречи — в 18.00 по московскому времени.

После 25 туров команда из Санкт-Петербурга сохраняет лидерство в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 61 очко. Красно-белые с 49 очками занимают третье место.