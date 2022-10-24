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Сегодня, 13:30

Мостовой считает, что Сычевой сможет забить 20 голов в этом сезоне РПЛ

Руслан Минаев

Экс-игрок «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой считает, что нападающему «Оренбурга» Владимиру Сычевому по силам забить 20 голов в этом сезоне РПЛ.

«Шансы стать лучшим бомбардиром? Сложно сказать, получится ли у него или нет. Показатели у него хорошие. Скорее всего, он может забить и 20 мячей в РПЛ. Наверное, он уже на карандаше у топ-клубов. У него есть хорошие данные для нападающего. Посмотрим, что будет дальше с ним. Пример с Агаларовым у нас уже есть», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

Владимир Сычевой сделал дубль в матче 14-го тура РПЛ против ЦСКА (2:2) догнал Квинси Промеса по голам в РПЛ в сезоне-2022/23. Футболисты лидируют в списке лучших бомбардиров, они оба забили по 11 мячей.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-mostovoj-sy-chevoj-smozhet-zabit-20-myachej-v-rpl/
Александр Мостовой
ФК Оренбург
Владимир Сычевой
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