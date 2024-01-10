Экс-игрок «Спартака» Масалитин назвал рискованным трансфер Артура в «Зенит»

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Масалитин заявил, что трансфер бразильского полузащитника Артура из «Палмейраса» в «Зенит» является рискованной сделкой для петербургского клуба.

«Только время покажет, как он впишется в команду, и что это за игрок. Если он проявил себя хорошо в предыдущем клубе, то это не значит, что у него сразу получится в «Зените». Каждый трансфер — это риск, взять к примеру хотя бы Ближний Восток. Туда почти все звезды уехали за большими деньгами, кто-то своим положением доволен, кто-то нет. Очень многие хотят вернуться в Европу. Пока нельзя говорить уверенно, что Артур усилит «Зенит», только игры покажут как он пройдет адаптацию и как будет помогать новой команде», — приводит слова Масалитина «Газета.Ru».

«Зенит» объявил о подписании 25-летнего Артура 8 января. Контракт с бразильцем действует до конца сезона-2026/27 с опцией продления еще на год.