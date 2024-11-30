Мор: «Тедеско прощупывает почву и просит подыскать ему вариант в России»

Бывший защитник «Спартака» Эдуард Мор заявил, что главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско рассматривает варианты возвращения в РПЛ.

«Если руководство ["Оренбурга"] хочет остаться в РПЛ, то Слишкович должен уйти после игры с «Ахматом». Его должны убрать, иначе у «Оренбурга» я никаких шансов не вижу. И без того на рынке тренеров большой выбор. Можно кого хочешь выбирать.

Сейчас вот по моей информации добавляется [Доменико] Тедеско, который еще не уволен из сборной Бельгии, но скоро это произойдет. Он уже прощупывает почву, просит людей, которые к нашему футболу причастны, подыскать ему любой вариант в России. Очень сильно хочет вернуться работать», — сказал Мор в эфире «Матч Премьер».

Находившийся в студии экс-полузащитник «Зенита» Владислав Радимов удивился этой информации.

— Ну а почему нет? (смеется) Я не говорю, что они ["Оренбург"] его [Тедеско] посмотрят. Я говорю, что он сам хочет работать в России. И вот, выбора все больше и больше», — сказал Мор.

— После сборной Бельгии в «Оренбург»? — уточнил Радимов.

— А куда ему еще? (смеется) — ответил Мор.

«Оренбург» после 17 туров РПЛ набрал 8 очков и занимает последнее место в таблице. В 18-м туре команда Владимира Слишковича сыграет на выезде с «Ахматом» 8 декабря.