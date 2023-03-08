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Экс-игрок «Спартака» Нимели сообщил о гибели своей сестры из-за несчастного случая

Алина Савинова
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Бывший нападающий «Спартака» Сильванус Нимели рассказал о жизни после ухода из московской команды.

«В первую очередь хочу сказать, что очень скучаю по Москве. Два года назад мне поступило предложение от хорватского клуба «Горица». Конечно, мне было непросто уходить из «Спартака», но мой контракт истекал, и я хотел попробовать что-то новое. «Горица» выступала в первом дивизионе Хорватии, что было очень важно для меня. Я хотел играть на более высоком уровне, решать весомые задачи, поэтому решил, что нужно двигаться дальше», — приводит Metaratings.ru слова Нимели.

Футболист также сообщил о гибели своей сестры из-за несчастного случая.

«Спустя два-три месяца после моего ухода из «Спартака» моя сестра поскользнулась в душе и ударилась головой. Торопилась с утра, так как ей нужно было собирать детей в школу... Ее отвезли в госпиталь, но спасти не смогли. Было тяжело это пережить. Эти два года были для меня непростыми во всех отношениях, но жизнь продолжается», — добавил он.

Нимели играл за «Спартак-2» с 2017 по 2021 год. В составе московской команды он провел 109 матчей, забил 23 гола и сделал 15 результативных передач. Также нападающий выступил в РПЛ за главную команду «Спартака» и получил медаль за победу красно-белых в Суперкубке России 2017 года.

На данный момент 24-летний Нимели играет в составе «Сурхана» в чемпионате Узбекистана.

Источник: https://metaratings.ru/news/eks-igrok-spartaka-nimeli-moya-sestra-poskolznulas-v-dushe-i-udarilas-golovoi-spasti-eyo-ne-smogli-233749/
Сильванус Нимели
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