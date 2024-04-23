Яковлев о конфликте Дзюбы и Эмери: «В какой-то момент Унаи начал общаться больше с легионерами»

Футболист медиафутбольного клуба «БроукБойз» и бывший вингер «Спартака» Павел Яковлев рассказал о конфликте между Артемом Дзюбой и тренером Унаи Эмери.

«В тот момент просто немножко не было результата такого, которого все ждали. «Спартак» — это команда, где всегда требуют максимально высоких задач. И в один момент просто Унаи начал общаться больше с легионерами, уделять им больше внимания, и к россиянам доверия меньше было. Но, опять же, я не был при этих конфликтах. Почему он назвал так, тоже нет истории никакой даже рассказать. Вкинуть не могу ничего», — сказал Яковлев в интервью Youtube-каналу «Broke Brothers».

33-летний Яковлев провел за «Спартак» 89 матчей, забил 12 голов и сделал 9 результативных передач.