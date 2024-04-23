Экс-игрок «Спартака» Яковлев назвал лучшего легионера, с которым играл

Футболист медиафутбольного клуба «БроукБойз» и бывший вингер «Спартака» Павел Яковлев рассказал о лучшем легионере, с которым играл.

«Алекс? Ну он, на самом деле, самый лучший легионер, с которым я играл. Я играл со многими. Видение поля, передача, темп игры. У него все было. Единственное, может, скорости не было. А так, с ним было легко играть. Левая нога — топ. Менталитет — топ. Хотя он, как бы, бразилец, итальянского происхождения, но по менталитету был такой, знаешь, чистый европеец. Веллитон? Бывало пил. Но его качества помогали ему играть. Все моменты, которые у него были, он реализовывал», — сказал Яковлев в интервью Youtube-каналу «Broke Brothers».