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Сегодня, 14:57

Бояринцев — о Дзюбе: «Наступает закат карьеры. В Турции у него не заладилось»

Экс-игрок «Спартака» рассказал об игре Дзюбы в этом сезоне
Владислав Флегонтов
Корреспондент
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Бывший игрок «Спартака» Денис Бояринцев в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался об игре нападающего «Аданы Демирспор» Артема Дзюбы в нынешнем сезоне.

«Наступает закат карьеры. В Турции у него не заладилось. С другой стороны, может, он еще до 40 будет играть. Да, на прежний уровень будет сложно выйти. Но я знаю Артема с тех времен, когда ему было 17 лет. И могу сказать точно: в плане режима Дзюба всегда был профессионалом. Он может продлить карьеру. Теперь вопрос, захочет ли он этого и будет ли на него спрос?» — сказал Бояринцев «СЭ».

В нынешнем сезоне Дзюба забил 1 гол в 5 матчах за «Адану Демирспор». Россиянин стал игроком турецкого клуба в августе 2022-го. Контракт нападающего с «Аданой» действует до конца июня 2023-го.

Артем Дзюба
Денис Бояринцев
ФК Спартак (Москва)
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