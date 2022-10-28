Бывший игрок «Спартака» Денис Бояринцев в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался об игре нападающего «Аданы Демирспор» Артема Дзюбы в нынешнем сезоне.

«Наступает закат карьеры. В Турции у него не заладилось. С другой стороны, может, он еще до 40 будет играть. Да, на прежний уровень будет сложно выйти. Но я знаю Артема с тех времен, когда ему было 17 лет. И могу сказать точно: в плане режима Дзюба всегда был профессионалом. Он может продлить карьеру. Теперь вопрос, захочет ли он этого и будет ли на него спрос?» — сказал Бояринцев «СЭ».

В нынешнем сезоне Дзюба забил 1 гол в 5 матчах за «Адану Демирспор». Россиянин стал игроком турецкого клуба в августе 2022-го. Контракт нападающего с «Аданой» действует до конца июня 2023-го.