Юран не считает, что «Спартаку» будет легко в матче против «Торпедо»

Экс-игрок «Спартака» Сергей Юран поделился мнением о матче красно-белых с «Торпедо» в 15-м туре РПЛ.

По словам Юрана, матч против «автозаводчиков» не будет легкой прогулкой для красно-белых.

«Матч с «Торпедо» будет легкой прогулкой для «Спартака»? ЦСКА уже прогулялся. Это неправильное выражение. В «Торпедо» понимают, что в такой ситуации для них каждая игра как финал кубка. Только так можно вылезти из сложившейся ситуации. Я не считаю, что для «Спартака» будет легкая прогулка. «Торпедо» усилилось, плюс назначили нового тренера. «Спартаку» нужно будет очень постараться, чтобы добиться результата», — цитирует Юрана Sport24.

«Спартак» и «Торпедо» встретятся 30 октября. Начало — в 16.30.