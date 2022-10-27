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Сегодня, 16:23

Юран не считает, что «Спартаку» будет легко в матче против «Торпедо»

Руслан Минаев
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Экс-игрок «Спартака» Сергей Юран поделился мнением о матче красно-белых с «Торпедо» в 15-м туре РПЛ.

По словам Юрана, матч против «автозаводчиков» не будет легкой прогулкой для красно-белых.

«Матч с «Торпедо» будет легкой прогулкой для «Спартака»? ЦСКА уже прогулялся. Это неправильное выражение. В «Торпедо» понимают, что в такой ситуации для них каждая игра как финал кубка. Только так можно вылезти из сложившейся ситуации. Я не считаю, что для «Спартака» будет легкая прогулка. «Торпедо» усилилось, плюс назначили нового тренера. «Спартаку» нужно будет очень постараться, чтобы добиться результата», — цитирует Юрана Sport24.

«Спартак» и «Торпедо» встретятся 30 октября. Начало — в 16.30.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-10-27-yuran-ne-schitayu-chto-dlya-spartaka-budet-legkaya-progulka-v-matche-s-torpedo-tsska-uzhe-progulyalsya
Сергей Юран
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Торпедо (Москва)
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