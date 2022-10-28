Экс-игрок «Спартака» Шишкин отреагировал на решение Романа Павлюченко завершить карьеру

Экс-защитник «Спартака» и «Локомотива» Роман Шишкин прокомментировал решение форварда Романа Павлюченко завершить карьеру. Об этом футболист сообщил вчера, 28 октября.

«Да, при всей его футбольной легендарности я бы отметил именно его человеческие качества. Мне удалось с ним не только поиграть, но и побывать в разных жизненных ситуациях, и этот человек настолько добр душой, что практически все его любят. У него нет никакой звездной болезни, по последним годам в «Знамя» я видел, как он общается с людьми, молодыми, тренерами. Все его уважали, и он очень уважает тех, с кем работал и играл. На улице к нему могли подойти — он никогда никому не отказывал. Быть человеком и быть человечным — немного разные вещи, и я думаю, его человечность и доброта, душевность очень помогли в карьере. У него всегда все четко было и в семье, и на футбольном поле. Он отлично распорядился своей карьерой», — цитирует Шишкина «РБ Спорт».

Всего на клубном уровне Павлюченко провел 588 матчей, забил 215 голов и отдал 58 результативных передач. Также на счету Павлюченко 51 матч и 21 гол за сборную России.

В 2008 году игрок стал бронзовым призером чемпионата Европы в составе сборной России.