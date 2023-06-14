Экс-игрок «Спартака» Титов считает, что Абаскаль поработает в клубе максимум два года

Бывший футболист «Спартака» Егор Титов рассказал, сколько испанский специалист Гильермо Абаскаль проработает с красно-белыми.

«Все развивалось великолепно до зимней паузы. Потом сборы прошли, была победа в зимнем турнире, но дальше пошло что-то не так. Футболисты нервничали, ненужные удаления — все это поставило вопросы, что было не так. Но учитывая продление Абаскаля, думаю, что год-два «Спартак» будет работать под его руководством. Заметно, что у него есть контакт с ребятами, от него идет позитив. Концовку смазали, но третье место — это удача. Если бы еще был финал Кубка России или повторение прошлого года, то можно было бы ставить пятерку», — приводит слова Титова «РИА Новости».

34-летний Абаскаль возглавил «Спартак» перед началом сезона-2022/23. По итогам чемпионата красно-белые заняли третье место в турнирной таблице РПЛ.