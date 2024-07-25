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Сегодня, 11:37

Экс-игрок «Спартака» Тюнин вспомнил о своей карьере в московском клубе

Виктория Кравченко
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Бывший футболист «Спартака» и тренер «Урарту» Николай Тюнин рассказал, почему не заиграл в московском клубе.

— С основой «Спартака» я не только тренировался, даже мог второй раз за нее сыграть — Каррера меня подтянул и чуть не взял на выезд с «Анжи».

— Почему не взял?

— Я три дня провел с основой. Двусторонка, в игру зашел Каррера. Я ударил по воротам, кто-то подставил ногу — и Массимо срикошетило в челюсть. Он ушел с тренировки, потом поехал на рентген. На следующий день Тема Ребров мне: «О, Тюня, ты еще здесь, что ли? Еще не уволили?» Есть версия и проще: состав на матч все-таки набрался. Зобнин смог играть, Глушак тоже, — цитирует Тюнина Sport24.

Специалист играл в «Спартаке-2» с 2018 по 2020 год. За команду он провел 37 матчей и забил 1 гол.

Источник: Sport24
ФК Спартак (Москва)
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