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Сегодня, 14:32

Экс-игрок «Томи» Дудиев рассказал, как давал денег Соболеву на еду

Алина Савинова
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Бывший защитник «Томи» Аслан Дудиев вспомнил, как в Томске помогал деньгами молодым футболистам, в частности, нынешнему форварду «Спартака» Александру Соболеву.

«В Томске я пересекся с Соболевым. Он был в дубле, нам по пять месяцев не платили зарплату. Я им, молодым, на поесть подкидывал. И вот перед недавним матчем со «Спартаком» он это вспомнил: «Помнишь, когда в Томске пожрать не было, ты нам подкидывал?» — «Зато как закалило, каким футболистом стал!» — цитирует Дудиева Sport24.

Соболев играл за «Томь» в сезоне-2016/17. За основную команду зелено-белых он провел 40 матчей, в которых отметился 12 голами и 1 результативной передачей.

С 2020 года Соболев выступает за «Спартак», вместе с которым становился серебряным и бронзовым призером чемпионата России, а также обладателем Кубка страны.

Источник: https://sport24.ru/football/news-607567-eks-futbolist-tomi-rasskazal-kak-daval-deneg-sobolevu-na-yedu
Александр Соболев
Аслан Дудиев
Футбол
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