Макаров перешел из тульского «Арсенала» в «Сочи»

Сегодня, 14:19
Белорусский полузащитник «Арсенала» Анатолий Макаров стал игроком «Сочи», сообщает пресс-служба южан.
Отмечается, что 28-летний футболист будет выступать за сочинскую команду под восемьдесят восьмым номером.
«Добро пожаловать в команду, Анатолий», — говорится в заявлении клуба.
Макаров выступал за «Арсенал» с 2023 года. Его контракт с тульской командой был рассчитан до 30 июня этого года. В минувшем сезоне полузащитник провел 33 матча за «Арсенал» во всех турнирах, отметившись 2 голами и 5 результативными передачами.
По итогам сезона-2023/24 «Сочи» вылетел из РПЛ в Мелбет-Первую лигу.