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Сегодня, 18:07

Экс-игрок «Ювентуса» Зейтуллаев заявил, что большинство клубов Италии не заплатят за Сперцяна 13 миллионов евро

Алина Савинова
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Главный тренер «Виртус Купелло» Ильяс Зейтуллаев поделился мыслями о возможном переходе полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в один из клубов серии А.

«В Италии в последние годы очень осторожно относятся к покупкам и трате денег на трансферы. Большинство клубов в Италии не заплатят за Сперцяна 13 миллионов евро. Возьмем, например, «Ювентус». Сейчас спортивным директором там работает Джунтоли. Он стал известным, потому что берет игроков, которые не стоят больших денег. Футболист развивается, и потом уже можно на нем заработать. Может быть, в «Юве» и готовы заплатить такие деньги за Сперцяна, но они должны быть уверены в игроке. Сейчас в Италии огромный кризис, и, чтобы потратить такую сумму, они очень долго будут думать. «Лацио» именно поэтому отказался», — цитирует Зейтуллаева Legalbet.

В прошедшем сезоне Сперцян провел 33 матча за «Краснодар» во всех турнирах, забил 11 мячей и отдал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 20 миллионов евро.

Источник: Legalbet
Эдуард Сперцян
Футбол
ФК Краснодар
Серия А
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