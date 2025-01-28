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Сегодня, 16:28

Гасилин — о трансферах «Зенита»: «Менеджменту питерцев остается только похлопать. В зимней паузе по трансферам они номер один»

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Бывший нападающий «Зенита» Алексей Гасилин в комментарии для «СЭ» высказался о трансферной кампании сине-бело-голубых.

«Просто гении! Лучшая игра Клаудиньо в составе питерцев уже была позади, когда они с Малкомом феерили. Последние полгода это уже был не тот Клаудиньо. Его продали и выручили более 20 миллионов, когда покупали дешевле — это класс. К тому же берут лучшего футболиста Северной и Южной Америки 2024 года Луиса Энрике. Вы только вдумайтесь, это же уровень! Плюсом к этому договорились отлично с «Ботафого»: отдают Вендела только летом, потому что «Зенит» борется за чемпионство, а также отдают Артура, который был неудачным трансфером. Менеджменту питерцев остается только похлопать, отлично сыграли. В зимней паузе по трансферам «Зенит» является клубом номер один», — сказал Гасилин «СЭ».

20 января «Зенит» объявил об уходе Артура в «Ботафого». Летом туда же перейдет еще один полузащитник сине-бело-голубых — Вендел. В обратном направлении зимой перебрался экс-вингер «Ботафого» Луис Энрике. Позднее «Зенит» объявил об уходе Клаудиньо в «Аль-Садд».

(Дарик Агаларов)

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Алексей Гасилин
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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