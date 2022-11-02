Игонин объяснил, почему в основе «Зенита» мало воспитанников академии клуба

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Экс-игрок «Зенита» Алексей Игонин ответил на вопрос, почему в основе питерцев мало игроков из академии.
«Задача «Зенита» играть на уровне Лиги чемпионов. Для того чтобы давать результат, сегодня привлекаются легионеры совершенно иного уровня и качества. К сожалению, сейчас школа по различным причинам не может подготовить игрока, который сразу смог бы с ними конкурировать.
Я думаю, что при отсутствии легионеров игроки бы появлялись. Получается так, что задача футбольного клуба расти и развиваться с тем, чтобы быть конкурентоспособными в Европе, движется быстрее, чем возможность подготовки и развития футболистов той же Академии. Существуют варианты с тем, чтобы игроки через другие клубы имели возможность вырасти в тех условиях конкуренции, которые необходимы, — при помощи аренды или продажи. И мы видим, что результаты есть. Игроки появляются и их много, участвующих в чемпионатах России», — цитирует Игонина «Спорт день за днем».
После первой половины чемпионата «Зенит» лидирует в РПЛ с 39 очками, опережая, идущий вторым «Спартак» на 7 очков.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования