Игонин: «Если «Зенит» настроен, то ни у одной команды нет шанса хотя бы на ничью»

Сегодня, 12:11
Экс-игрок «Зенита» Алексей Игонин в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился мнением о предстоящем матче «Зенита» против «Краснодара» в матче 15-го тура РПЛ
«Как оценить «Зенит» в этом сезоне? Нужно с чем-то сравнивать, а сравнивать не с чем. Понято, что «Зенит» может играть лучше и быстрее. Это влияет на уровень игры в целом всего чемпионата. В лиге много интересных команд, но, если «Зенит» настроен и есть настроение, то ни у одной команды нет шанса хотя бы на ничью, особенно у тех команд, которые выходят играть в Санкт-Петербурге в свой футбол. Не проиграть ни одного матча в сезоне одна из задач «Зенита»? В этом случае можно просто выбивать мяч и обороняться. Желание стать чемпионом порождает желание выиграть все встречи», — сказал Игонин корреспонденту «СЭ».
Матч «Краснодар» — «Зенит» состоится в воскресенье, 30 октября. Начало — в 19.30 мск.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования