Игонин: «Если «Зенит» настроен, то ни у одной команды нет шанса хотя бы на ничью»

Экс-игрок «Зенита» Алексей Игонин в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился мнением о предстоящем матче «Зенита» против «Краснодара» в матче 15-го тура РПЛ

«Как оценить «Зенит» в этом сезоне? Нужно с чем-то сравнивать, а сравнивать не с чем. Понято, что «Зенит» может играть лучше и быстрее. Это влияет на уровень игры в целом всего чемпионата. В лиге много интересных команд, но, если «Зенит» настроен и есть настроение, то ни у одной команды нет шанса хотя бы на ничью, особенно у тех команд, которые выходят играть в Санкт-Петербурге в свой футбол. Не проиграть ни одного матча в сезоне одна из задач «Зенита»? В этом случае можно просто выбивать мяч и обороняться. Желание стать чемпионом порождает желание выиграть все встречи», — сказал Игонин корреспонденту «СЭ».

Матч «Краснодар» — «Зенит» состоится в воскресенье, 30 октября. Начало — в 19.30 мск.