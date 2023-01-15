Хомуха: «Дзюба за полгода в «Торпедо» может себя проявить и получить более статусное предложение»

Бывший полузащитник «Зенита» Дмитрий Хомуха высказался о возможном переходе нападающего Артема Дзюбы в «Торпедо».

— Дзюбе ничего не остается делать, кроме как подписать контракт с «Торпедо». У него нет других вариантов, — цитирует «РБ Спорт» Хомуху.

— Поможет ли Артем автозаводцам выбраться из зоны вылета?

— Не знаю, но он точно поможет команде. Если мотивация у Дзюбы осталась на прежнем уровне, можно хорошо себя проявить за полгода и получить более статусное предложение. Думаю, Артем будет мотивирован и поможет «Торпедо» во второй части сезона.

15 января президент «Торпедо» Илья Геркус заявил «СЭ», что клуб не подписывал контракт с Дзюбой.

И.о. председателя совета директоров «Торпедо» Анатолий Ходоровский опроверг информацию о приезде Дзюбы на сборы команды.

В данный момент 34-летний Дзюба является свободным агентом. Его последним клубом был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил 1 гол в 5 матчах. Футболист расторг контракт с командой в начале ноября 2022 года.