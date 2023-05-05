Денисов назвал альтернативу смене формата РПЛ: «Только так мы получим поколение игроков, которые нас порадуют»

Бывший футболист «Зенита», «Динамо», «Локомотива» и сборной России Игорь Денисов в беседе с корреспондентом «СЭ» назвал альтернативу обсуждающейся идее изменения формата проведения чемпионата Российской премьер-лиги.

«Не являюсь специалистом в данном вопросе. Сложно сказать, будет ли повышение интереса, если поменять формат турнира. Эксперимент радикальный. Одно могу сказать точно — сейчас никакого интереса турнир у меня не вызывает. Но я хочу обратиться ко всем, кто прочитает мои слова в «Спорт-Экспрессе». В последние годы я погрузился в детский футбол. Видя, во что вкладывается Галицкий, проводя тренировки со своей командой, хочу сказать: забудьте про легионеров, развивайте детский футбол. К чему эти соревнования кошельков и битвы госкорпораций? Детский и юношеский футбол — непаханое поле для работы. Несмотря на то, что мы слышим о необходимости развивать его в последние годы из каждого утюга, в этой сфере все еще нет ничего. Ни полей, ни тренеров, ни академий, ни научного подхода к воспитанию футболистов. И только после того, как все обратят на это внимание и начнут работать, мы получим поколение игроков, которые станут нас радовать. В нынешней же ситуации тратить деньги на легионеров — просто выкинуть их на ветер. Ну и может, потешить тщеславие боссов крупных компаний, которые не видят, что происходит, продолжая делать вид, что наш футбол на том же уровне, что и раньше. Но это не так», — сказал Денисов «СЭ».

Ранее РПЛ на общем собрании 26 апреля приняла решение о создании рабочей группы по обсуждению структуры соревнований. Согласно одной из версий в чемпионате страны, который сейчас разыгрывается по классической схеме из 30 туров, может появиться плей-офф или разделение на группы команд по типу Финала четырех.