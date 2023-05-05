Денисов жестко раскритиковал уровень РПЛ: «Мог бы без подготовки выйти и выступить не хуже»

Бывший футболист «Зенита», «Динамо», «Локомотива» и сборной России Игорь Денисов в беседе с корреспондентом «СЭ» критически высказался по поводу уровня чемпионата России.

«К сожалению, вообще не испытываю никакого интереса к чемпионату России. Его уровень очень сильно упал. Когда удается увидеть какие-то матчи, понимаю, что я мог бы прямо сейчас без подготовки выйти на поле и выступить не хуже. Уровень интенсивности крайне низкий по сравнению с ведущими лигами Европы. И понятно почему: уехали многие ведущие футболисты и тренеры, у оставшихся нет мотивации. У нас сейчас есть первое место и два последних. А за что играют остальные», — сказал Денисов «СЭ».

38-летний Денисов завершил профессиональную карьеру в 2019 году.