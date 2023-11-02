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Сегодня, 15:16

Бывший форвард Игнатович: «Микроклимат в «Зените» не очень»

Виктория Кравченко
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Бывший нападающий «Зенита», «Динамо» и «Нижнего Новгорода» Павел Игнатович рассказал, считает ли он правильным, что петербургский клуб взял европейское направление.

«Нет, у нас много футболистов на российском рынке. Футбол омолаживается, много своих воспитанников в клубах премьер-лиги. Свозить пачкой бразильцев? Ну какой смысл, если мы не участвуем в международных турнирах?! Этой молодежи куда деваться? Огромные деньги вкладываются в развитие детско-юношеского футбола. Пацанам куда деваться после выпуска? Их 20 человек. Куда им ехать?» — цитирует Игнатова Legalbet.

В Кубке России «Зенит» набрал 14 очков и вышел в плей-офф Пути РПЛ с первого места. В чемпионате России команда с 26 баллами расположилась на втором месте.

Источник: https://legalbet.ru/news/ignatovich-mikroklimat-v-zenite-ne-ochen-klaudino-v/
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