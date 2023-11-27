Экс-игрок «Зенита» Канищев: «Краснодар» — калиф на час»

Бывший игрок «Зенита» Александр Канищев ответил на вопрос о конкурентах команды из Санкт-Петербурга в чемпионате России.

«Понятно, что серьезных конкурентов у «Зенита» в чемпионате снова нет. Даже «Краснодар», который производил впечатление команды, способной бросить перчатку лидеру нашего футбола, растерял свой отрыв. А, когда они играли с «Зенитом» в Петербурге, просто ничего не показали, очень слабо выглядели. Сразу было видно, что Краснодар» не может претендовать на первое место всерьез. Так, калиф на час. Игра «Краснодара» с «Уралом» в минувшем туре — тому подтверждение. Видимо, рано им еще претендовать на золото. «Зенит» тоже ничего сверхъестественного не показывает в этом сезоне. Чемпионат наш поэтому такой слабый: даже когда «Зенит» играет не лучшим образом, никто не может составить ему конкуренцию. Создается ощущение какой-то безнадеги", — приводит слова Канищева «РБ Спорт».

В матче 16-го тура РПЛ, который прошел 26 ноября, «быки» уступили «Уралу» (1:3) и упустили лидерство в РПЛ. На данный момент «Краснодар» на 1 очко отстает от «Зенита». В 17-м туре черно-зеленые на своем поле примут «Оренбург». Матч пройдет 3 декабря.