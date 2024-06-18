Экс-игрок «Зенита» Лепехин: «Если клуб хочет побеждать — нужно усиливать состав»

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепехин считает, что сине-бело-голубым нужно усиливаться новыми игроками в летнее межсезонье.

«Думаю, руководство «Зенита» объективно и адекватно оценивает сложившуюся ситуацию. Если сине-бело-голубые хотят побеждать, как в предыдущие годы, то нужно усиливать состав. Поэтому сейчас вокруг «Зенита» и ходит столько трансферных новостей.

Потому что стать чемпионом за 20 минут до конца сезона — это, конечно, приятно и эмоционально, но рискованно. Думаю, в «Зените» это никого не устроило», — цитирует Лепехина Legalbet.ru.

«Зенит» стал чемпионом России в шестой раз подряд. Команда Сергея Семака также выиграла Кубок России.