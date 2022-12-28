Сегодня, 11:55
Экс-игрок «Зенита» Николас Ломбертс рассказал о своем отношении к отмене русской культуры. Он добавил, что в Бельгии вряд ли это допустили.
— Слушай, я даже не слышал о запрете Чайковского. Это реально?
— В некоторых театрах да.
— Окей, но не думаю, что в Бельгии такое есть. Это же культура. Какая разница чья — русская, американская, китайская? Если это прекрасно, значит, это прекрасно. Не могу представить, что здесь в Бельгии кто-то мог бы додуматься до такого.
Он также заявил, что недопуск россиян к международным соревнованиям несправедлив. Отметив, что некоторые страны таким образом посылают предостережения другим.
Бельгиец играл в «Зените» с 2007 по 2017 год. Вместе с командой он завоевал 19 трофеев. В петербургском клубе он провел 195 матчей, забив 9 голов.