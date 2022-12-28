Экс-игрок «Зенита» Ломбертс считает, что россияне должны гордиться своей водкой

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Экс-защитник «Зенита» Николас Ломбертс рассказал, что россияне должны гордиться своей водкой, как бельгийцы пивом.
«Должна быть. Да. Если я пью водку, то предпочитаю русскую. Покупаю тоже всегда русскую. Поэтому да, вы должны этим гордиться. Так же как мы гордимся нашим пивом», — цитирует Ломбертса Sport24.
Ранее футболист признался, что российское пиво было худшей вещью в его жизни.
Бельгиец играл в «Зените» с 2007 по 2017 год. Вместе с командой он завоевал 19 трофеев. В петербургском клубе он провел 195 матчей, забив 9 голов.