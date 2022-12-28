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Экс-игрок «Зенита» Ломбертс считает, что россияне должны гордиться своей водкой

Виктория Кравченко
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Экс-защитник «Зенита» Николас Ломбертс рассказал, что россияне должны гордиться своей водкой, как бельгийцы пивом.

«Должна быть. Да. Если я пью водку, то предпочитаю русскую. Покупаю тоже всегда русскую. Поэтому да, вы должны этим гордиться. Так же как мы гордимся нашим пивом», — цитирует Ломбертса Sport24.

Ранее футболист признался, что российское пиво было худшей вещью в его жизни.

Бельгиец играл в «Зените» с 2007 по 2017 год. Вместе с командой он завоевал 19 трофеев. В петербургском клубе он провел 195 матчей, забив 9 голов.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-12-28-lomberts-yesli-pyu-vodku-predpochitayu-russkuyu-vy-dolzhny-yey-gorditsya-takzhe-kak-my-gordimsya-nashim-pivom
Николас Ломбертс
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