Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Премьер-лига (РПЛ). Новости

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:42

Радимов о борьбе за выживание в РПЛ: «Многие накосячили в этом году прилично»

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением о борьбе клубов в нижней части таблицы РПЛ.

«Многие накосячили в этом году прилично, поэтому они и борются. Перечисляем. «Оренбург»: Ярошик первые пять туров, поражения. Наверное, неправильный выбор. Берем «Факел»: какая-то полоса, продлевают контракт с Ташуевым, проходят три матча — разрывают контакт с Ташуевым. Ну что это такое? Белиберда, правильно?

Дальше «Урал». «Урал» начинал лидером. Потом в интервью, я помню, по-моему, вратарь говорит, да нет, какие мы лидеры, будем бороться за выживание. Бум, сразу по голове, и борются, пожалуйста, за выживание. Хотя у «Урала» состав-то очень хороший», — цитирует Радимова «РБ Спорт».

На данный момент в зоны стыковых матчей идут "Урал" и "Факел" (по 29 очков). В зоне вылета - "Балтика" (26) и "Сочи" (23).

Источник: РБ Спорт
Владислав Радимов
РПЛ
0
Читайте также
Повышение лимитов СБП с 1 мая: что нужно знать и сколько переводить
Российская фигуристка Овсянкина будет выступать за сборную Франции
Деркач сообщил об установлении причастной к подрыву «Северных потоков» группы
Ничушкин влетел на полугодичный бан и взбесил Америку. Русскую звезду НХЛ поймали на наркотиках?
Радоница — «окликание» покойников: поминовение о Царствии Небесном, что нельзя делать
Песков заявил о нервозности на Западе из-за СВО
Популярное видео
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
«Гранада» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 10 мая
«Аль-Охдуд» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Вахда»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 4 мая
«Реал» — «Кадис»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 26-го тура 29 апреля
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
Материалы сюжета: РПЛ, 28-й тур: «Зенит» — ЦСКА, «Спартак» — «Краснодар» и другие матчи
Радимов раскритиковал Кассьерру за пенальти в матче с ЦСКА
Шалимов — о поражении «Зенита» в матче с ЦСКА: «Играли качественно, с настроем, но взломать оборону соперника не смогли»
Бабич пропустит остаток сезона и может не сыграть на Евро
Медведев отреагировал на слухи об оскорблении игроков «Зенита» после матча с ЦСКА
«Балтика» попросила ЭСК разобрать эпизод с победным голом «Динамо»
В «Зените» сообщили, что подпишут новый контракт с Семаком на 5 лет с повышением зарплаты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Аленичев — о лимите на легионеров: «Проблема не в нем, а в уровне наших футболистов»

Пименов: «Зениту» нужно обновлять состав. Тяжело настраивать бразильцев, которые все выиграли»