Экс-игроки «Факела» Суслов и Магаль перешли в «Сочи»

«Сочи» подписал контракты с бывшими защитниками воронежского «Факела» Кириллом Сусловым и Русланом Магалем, сообщает пресс-служба южного клуба.

«Добро пожаловать в «Сочи», парни!» — говорится в заявлении сочинцев.

В минувшем сезоне 32-летний Суслов провел 11 матчей в РПЛ и 6 — в FONBET Кубке России. На счету 32-летнего Магаля 32 игры за «Факел» во всех турнирах, в которых он отметился 1 голом и 3 результативными передачами.

Клуб из Краснодарского края по итогам сезона-2023/24 вылетел из РПЛ в Мелбет-Первую лигу.