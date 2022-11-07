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Сегодня, 13:09

Оздоев и Александр Кержаков лайкнули пост вратаря «Зенита» с поддержкой Чистякова

Руслан Минаев
Магомед Оздоев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Экс-игроки «Зенита» Александр Кержаков и Магомед Оздоев лайкнули пост Михаила Кержакова, который поддержал Дмитрия Чистякова после матча с «Ахматом».

«Полностью поддерживаю», — оставил комментарий под постом Оздоев.

Позже этот пост лайкнул и сам Чистяков.

6 ноября генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб вывел Чистякова из основного состава команды.

В субботу, 5 ноября команда из Санкт-Петербурга проиграла «Ахмату» (1:2) в матче 16-го тура РПЛ. Ошибка Чистякова привела ко второму мячу в ворота «Зенита». Поражение от грозненцев стало первым для сине-бело-голубых в нынешнем розыгрыше чемпионата России.

После матча с «Ахматом» Медведев раскритиковал Чистякова, намекнул на возможный уход футболиста из клуба и заявил, что ему предстоит провести «серьезный разговор» с защитником.

Александр Кержаков
Дмитрий Чистяков
Магомед Оздоев
Михаил Кержаков
ФК Ахмат
ФК Зенит
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