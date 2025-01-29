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Сегодня, 19:15

Экс-капитан «Крыльев Советов» Таранов назвал высокими перспективы Черчесова возглавить какой-либо клуб

Владислав Маслов
Корреспондент
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Бывший защитник ЦСКА Иван Таранов позитивно оценил карьерные перспективы Станислава Черчесова после увольнения россиянина с поста главного тренера сборной Казахстана.

«Перспективы у такого опытного тренера с таким послужным списком вполне весомые и очень даже обнадеживающие, я думаю. Даже несмотря на то, что не заладилось с Казахстаном. Все прекрасно знают, какой Черчесов специалист. Он это неоднократно доказывал. Поэтому, если у него будет желание взять какой-то клуб, то я думаю, что перспективы очень большие», — сказал Таранов Metaratings.ru.

61-летний Черчесов был уволен с поста главного тренера сборной Казахстана 27 января. Команда под руководством российского тренера не сумела одержать ни одной победы за шесть матчей в Лиге Наций УЕФА.

Источник: Metaratings
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Иван Таранов
Станислав Черчесов
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