Экс-капитан сборной Украины Тимощук помог жителям Курской области

Бывший капитан сборной Украины Анатолий Тимощук помог пострадавшим жителям Курской области, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Telegram-канал «Русский фанатский аукцион».

По данным источника, Тимощук выставил на аукцион свою футболку, которая была выпущена к матчу в День памяти жертв блокады Ленинграда. За нее выручили 700 тысяч рублей.

В составе сборной Украины Тимощук провел 144 матча, в которых забил 4 гола. Его трижды признавали игроком года на родине.

В настоящее время Тимощук входит в тренерский штаб Сергея Семака в «Зените».