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Сегодня, 08:17

Экс-капитан сборной Украины Тимощук помог жителям Курской области

Анатолий Тимощук.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший капитан сборной Украины Анатолий Тимощук помог пострадавшим жителям Курской области, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Telegram-канал «Русский фанатский аукцион».

По данным источника, Тимощук выставил на аукцион свою футболку, которая была выпущена к матчу в День памяти жертв блокады Ленинграда. За нее выручили 700 тысяч рублей.

В составе сборной Украины Тимощук провел 144 матча, в которых забил 4 гола. Его трижды признавали игроком года на родине.

В настоящее время Тимощук входит в тренерский штаб Сергея Семака в «Зените».

Источник: «РИА Новости»
Анатолий Тимощук
Футбол
Сборная Украины по футболу
ФК Зенит

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