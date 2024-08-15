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Сегодня, 14:04

Экс-менеджер «Зенита» Чинквини: «У Станковича очень сильный характер»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший менеджер «Зенита» Оресте Чинквини поделился мнением о главном тренере «Спартака» Деяне Станковиче.

«Я отлично знаком со Станковичем, так как он был игроком «Лацио», когда я там находился, мы работали вместе около 3 лет. Он был шикарным игроком, но мне сложно говорить о его тренерской карьере. Да, Деян добился успеха в Венгрии, но всем иностранцам очень тяжело работать в России. Тут все зависит от команды. Я не смотрел матчи «Спартака», так как в Италии их не показывают, и не совсем понимаю, какой у них сейчас состав. Но у Станковича очень сильный характер, он такой же как Михайлович. В этом можете не сомневаться. Главное, чтобы незнание русского языка не стало проблемой», — цитирует Чинквини «РБ Спорт».

После 5 туров «Спартак» с 7 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.

Деян Станкович
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Оресте Чинквини
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