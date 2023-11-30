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Сегодня, 23:31

Чинквини: «Зениту» не помешало бы зимой приобрести нападающего»

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Экс-менеджер «Зенита» Оресте Чинквини считает, что в зимнее трансферное окно в команде из Санкт-Петербурга появится несколько новых игроков.

«Вряд ли кто-то станет спорить с тем, что «Зенит» — это отличная команда, их лидерство логично. Полагаю, у них есть все шансы на очередное чемпионство. Единственное, зимой не помешало бы приобрести сильного нападающего — я разговаривал с людьми из клуба, они говорят о том же. Нужно подождать трансферного окна, полагаю, в январе новости от «Зенита» точно будут, один-два игрока должны появиться в клубе», — заявил Чинквини «РБ Спорт».

В 2023 году «Зениту» осталось провести два официальных матча — в гостях против «Локомотива» (3 декабря) и дома против «Пари НН» (9 декабря).

Источник: «РБ Спорт»
ФК Зенит
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