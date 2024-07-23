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Судейство

Сегодня, 09:40

Сухина: «Разочарую тех, кто ждет от меня плохих слов про Игоря Денисова. Профессионал, лидер»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Бывший начальник команды «Локомотив» Станислав Сухина в интервью «СЭ» назвал бывшего полузащитника железнодорожников Игоря Денисова настоящим профессионалом.

— Как вам работалось с Игорем Денисовым?

— Мне тогда знакомые задавали два вопроса: «Как у тебя с Палычем?» и «Как у тебя с Денисовым?».

— И как?

— Эти люди не берут что-то от футбола, а делают все для него. Готовы выложиться по максимуму за свою команду. Пахари, работяги! Это не тот случай, когда человек приходит на готовенькое, а потом со всеми фотографируется. Денисов раньше всех приезжал на тренировку. Вкалывал как папа Карло, кому-то мог «воткнуть» по делу и уезжал домой. А все эти разговоры про характер, про бомбу замедленного действия...

— Выдумка?

— Лидеры же бывают разными. Есть те, кто много говорит. А Гарик молчал, работал. Думал все время о том, как победить. Неслучайно Дима Баринов сейчас часто вспоминает, что ему повезло оказаться в одной команде с Денисовым. Было на кого смотреть и у кого перенимать ценнейший опыт. В общем, к сожалению для тех, кто этого ждет, плохого ничего про Игоря сказать не могу (улыбается). Он ведь сейчас тихо, без пыли и шума тренирует детей. У него нет такого: «Какие еще дети? Я Денисов!»

Ламин Ямаль. «О том, что Ямаль станет звездой, узнал еще пять лет назад». Сухина — о скандале со «Спартаком», Денисове и Гинере
Игорь Денисов
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Станислав Сухина
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