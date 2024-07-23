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Судейство

Сегодня, 09:55

Экс-начальник «Локо» Сухина: «После дерби со «Спартаком» открываю интернет, а меня разыскивает Интерпол...»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Бывший начальник команды «Локомотив» Станислав Сухина в интервью «СЭ» рассказал, что не боялся, что железнодорожникам засчитают поражение за то, что он перед матчем в 25-м туре РПЛ-2020/21 со «Спартаком» (2:0) зашел в судейскую.

— Наверное, самый резонансный эпизод, связанный с вашей работой в «Локо», это заход в судейскую перед матчем со «Спартаком». Туго тогда пришлось? Пресс был приличный. Теоретически железнодорожникам могли засчитать поражение...

— Я не фанат всех этих фантастических фильмов. То, что я сделал (зашел получить корректный протокол с составами), делали сотрудники любого клуба.

— Но реально могли засчитать «Локо» поражение?

— А за что? На войне все средства хороши. «Спартак» тогда боролся с «Локомотивом» за место в Лиге чемпионов. Когда происходит авария на дороге, представители ГИБДД приезжают сразу или через неделю? Сразу, да? Так почему в день той игры никто не пришел и не сказал: у нас катастрофа, беда полнейшая, Сухина зашел в судейскую? Почему-то видео опубликовали только на следующий день после дерби... Почему? Может, не знали уже, до чего докопаться?

— Сейчас уже с иронией вспоминаете ту историю?

— Да я и тогда не сильно паниковал. Уныние — большой грех. Не было такого, что я себя корил: мол, должен был поступить по-другому. Когда все люди так делают, ты тоже делаешь это уже на автомате. Спокойно, не озираясь, заходишь в судейскую, берешь протокол. Ничего не предвещало... После игры мы вместе с представителем «Спартака» заходили в судейскую. На следующий день я прилетел в Австрию. Открыл интернет и понял, что меня разыскивают ФБР, Интерпол и все остальные спецслужбы...

— Вас тогда оштрафовали на 150 тысяч. Правда, что Марко Николич с помощниками оплатили часть этой суммы?

— Да. Николич мне лично сказал: «Ты же это сделал для команды».

Ламин Ямаль. «О том, что Ямаль станет звездой, узнал еще пять лет назад». Сухина — о скандале со «Спартаком», Денисове и Гинере

РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Станислав Сухина
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